Зиньковский объяснил, почему не поздравил Федуна с днём рождения

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский объяснил, почему не поздравил с днем рождения бывшего владельца «красно-белых» Леонида Федуна. 5 апреля ему исполнилось 68 лет.
«Те, кто с ним хорошо общаются, поздравили. Ну, или те, кто хорошо знаком с ним лично. Я не знаком с ним так близко, чтобы написать смс», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что летом 2022 года Федун продал пакет акций «Спартака» компании «Лукойл».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице. В последнем поединке чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля победили «Динамо» со счетом 2:1.
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