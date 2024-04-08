Зиньковский: «Не понимаю слов о замене Квинси, у меня другая роль»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на высказывания о том, что он должен заменить в составе «красно-белых» нидерландца Квинси Промеса.

«Не понимаю слов о замене Квинси. У меня другая роль на поле. Каждому из играющих нужно брать на себя роль лидера и в совокупности восполнять Квинси. Таких игроков в нашем чемпионате очень мало», - передает слова Зиньковского «Чемпионат».

В конце февраля Промеса задержали в аэропорту Дубая. С того момента 32-летний футболист находится под арестом в ОАЭ.

В последнем матче «Спартак» на выезде победил «Динамо» со счетом 2:1. Дубль оформил Александр Соболев.