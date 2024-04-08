Игрок «Спартака»: «В каждом матче бьёмся за Абаскаля»

Полузащитник столичного «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что команда в каждом поединке сражается за главного тренера Гильермо Абаскаля.

«В следующем матче команда будет биться за Абаскаля? Мы в каждом матче за него бьёмся. И друг за друга тоже», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде встречался с «Динамо». «Красно-белые» отпраздновали волевую победу со счетом 2:1. После этого успеха «народная команда» набрала 35 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.

Напомним, что Абаскаль занимает пост рулевого «Спартака» с 2022 года.