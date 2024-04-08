Мамаев двумя словами отреагировал на победу «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России и ряда клубов РПЛ Павел Мамаев поделился мнением о результате вчерашнего матча между «Динамо» и «Спартаком». «Бело-голубые» проиграли на своем поле со счетом 1:2.

«Расстроены результатом», - передает слова Павла «Спорт-Экспресс».

Напомним, что волевую победу «красно-белым» принес дубль нападающего Александра Соболева.

После вчерашнего поединка «Динамо» с 38 баллами осталось на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля набрали 35 очков и занимают шестую строчку.