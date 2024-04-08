Гендиректор «Динамо»: «Результат нас сильно огорчает»

Павел Пивоваров, генеральный директор московского «Динамо», высказался о неудаче в дерби со «Спартаком». «Бело-голубые» на своем поле потерпели поражение со счетом 1:2.

«В этом случае получилось не как в последних матчах. Игра была неплохой, видели улучшения. Результат нас сильно огорчает. «Спартак» не заслужил победу? Счет на табло. Они играли до конца», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

После вчерашнего поединка в активе «Динамо» осталось 38 баллов. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» благодаря победе над брал 35 очков и поднялся на шестую строчку.