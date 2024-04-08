Личка высказался о чемпионской гонке после поражения от «Спартака»

Рулевой столичного «Динамо» Марцел Личка высказал мнение о чемпионской гонке РПЛ после домашнего поражения от «Спартака» со счетом 1:2.
«Если «Зенит» победил, значит разница с ними 6 очков - для них это достаточный запас. Но мы принимаем их дома, а еще у них игра с «Краснодаром». Может произойти все, что угодно», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
После вчерашней неудачи в дерби «Динамо» с 38 очками осталось на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» благодаря победе набрал 35 баллов и находится на шестой строчке. Лидером чемпионата является «Зенит».
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