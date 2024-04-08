Жуков: «Тяжело смотреть на футбол «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о победе «Спартака» над «Динамо» в московском дерби. Матч прошел в рамках 23-го тура РПЛ и завершился со счетом 2:1 в пользу «красно-белых».

«Очередная слабая игра «Спартака». Вратарь «Динамо» помог команде. По-прежнему они не показывают хорошей игры. Тяжело смотреть на такой футбол», - приводит слова Александра «Спорт-Экспресс».

После вчерашней победы «Спартака» набрал 35 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 38 очками осталось на третьей позиции.