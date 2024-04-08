Силкин: «Никаких шансов у «Динамо» на чемпионство нет»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение «бело-голубых» от «Спартака» в центральном матче 23-го тура чемпионата России. «Бело-голубые» уступили на своем поле со счетом 1:2.
«В этой игре любой результат был бы справедливым, кроме поражения «Динамо». Никаких шансов у «Динамо» на чемпионство нет. Для того, чтобы претендовать на чемпионство, надо очки набирать», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
После вчерашней неудачи «Динамо» с 38 очками осталось на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Бело-голубые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.
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