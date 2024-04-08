Силкин: «Никаких шансов у «Динамо» на чемпионство нет»

«В этой игре любой результат был бы справедливым, кроме поражения «Динамо». Никаких шансов у «Динамо» на чемпионство нет. Для того, чтобы претендовать на чемпионство, надо очки набирать», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».