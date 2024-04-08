Чавес - о поражении от «Спартака»: «Мы были лучше на протяжении матча»

Легионер московского «Динамо» Луис Чавес дал комментарий после домашнего матча против «Спартака». «Бело-голубые» потерпели поражение в родных стенах со счетом 1:2.
«Мы на протяжении матча были лучше, но не смогли воспользоваться моментами. Пропустили два гола. Не все потеряно в чемпионате. Мы должны работать над ошибками и двигаться дальше», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Благодаря вчерашнему успеху «Спартак» набрал 35 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Динамо», в свою очередь, с 38 очками находится на третьей строчке.
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