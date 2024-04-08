Зиньковский рассказал, что помогло «Спартаку» победить «Динамо»

Полузащитник столичного «Спартака» Антон Зиньковский высказался о гостевой победе над «Динамо» во встрече 23-го тура Российской премьер-лиги.
«Дерби тяжелая игра, в конце нам повезло с реализацией. В этом матче нам повезло больше. Премии? Ну, у нас в контракте все прописано, где есть премии, где нет», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена» и завершилось волевой победой «Спартака» со счетом 2:1. Оба гола в составе «народной команды» забил нападающий Александр Соболев.
После этой победы «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице.
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