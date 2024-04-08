Зобнин объяснил, почему был заменён в матче с «Динамо»

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин объяснил свою замену по ходу вчерашнего поединка 23-го тура чемпионата России против «Динамо». Полузащитник покинул поле в середине второго тайма.

«Меня заменили из-за травмы. Старые болячки», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «ВТБ Арена» и завершился волевой победой «красно-белых» со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий Александр Соболев.

После этого успеха «Спартак» набрал 35 баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.