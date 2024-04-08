Абаскаль оценил игру Соболева в дерби с «Динамо»

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре нападающего команды Александра Соболева во вчерашнем дерби с «Динамо». «Красно-белые» победили со счетом 2:1, а форвард отметился дублем.

«После паузы он показывает полную концентрацию. Соболев забивал с капитанской повязкой, он много вкладывается, получил награду в виде мячей», - приводит слова испанского специалиста «Спорт-Экспресс».

Благодаря вчерашнему успеху спартаковцы набрали 35 баллов и поднялись на шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Динамо», несмотря на неудачу, продолжает занимать третью строчку.