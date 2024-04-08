Стипиди – о «Спартаке»: «Носились как угорелые, да и всё»

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги московского дерби «Динамо» и «Спартака» в 23-м туре РПЛ (1:2).

- Для меня игра в матче «Динамо» и «Спартака» – это вообще нонсенс. Команда «Динамо», имея такое преимущество, должна была в первом тайме решать всё. А во втором тайме началась беготня, пошли фолы. Бьют другу друга, падают, кричат, шумят, жёлтые туда-сюда. Игра стала хаотичная, где не поймёшь, кто куда бежит.

Что-то взбрело в голову Абаскалю, или кто-то подсказал ему, что он наконец выпустил четырёх наших российских ребят на замену. И посмотрите – два простых удара Игнатова в створ, которые Лещук должен был нормально брать, но не взял.

Результат сделали личности. У «Спартака» вратарь Максименко и защитник Бабич отстояли наглухо. Раза четыре-пять предотвратили они голы «Динамо», а в других воротах Лещук не спас. Равная игра, только ошибки вратаря потянули за собой поражение «Динамо». Может, для зрителей беготня была интересна, но у «Спартака» никакой тактики я не увидел. Носились как угорелые, да и всё, – заключил Стипиди.

Благодаря победе над «Динамо» «Спартак» приблизился к «бело-голубым» в турнирной таблице на расстояние трёх очков.