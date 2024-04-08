Фокусы Лещука и Песьякова, первый гол Роналдо и безальтернативный Педро

Абаскаль знает, кого благодарить

«Спартак» наконец-то забил первые голы в чемпионате в 2024 году. И спасибо за это «красно-белые» должны сказать Лещуку. Вратарь «Динамо» дважды на блюдечке выложил мяч Соболеву, чтобы тот оформил дубль. А ведь для «бело-голубых» всё хорошо начиналось, и они быстро повели в счёте благодаря реализованному пенальти Чавеса…

Поражение практически поставило крест на чемпионских надеждах «Динамо». Шесть очков отставания от первого места – считай, всё уже. Зато обостряется борьба за третью строчку. ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Крылья Советов» – все они победили и приблизились к стоящему третьим «Динамо».

Дебют Адиева и редкий гол Миранчука

ЦСКА одержал первую крупную викторию с августа, разделавшись с «Факелом», который на днях продлил контракт с Ташуевым. У воронежцев прервалась пятиматчевая беспроигрышная серия. «Крылья Советов» завершили, наоборот, безвыигрышную серию (четыре встречи), одолев «Урал», не побеждающий вот уже шесть туров.

Дальше по сериям без учёта Кубка. «Локомотив» не выигрывал три матча, а тут в гостях положил на лопатки «Ахмат», проигравший третий раз кряду. Дебют Магомеда Адиева оказался негативным. Антон Миранчук отличился впервые с сентября (так «Локомотив» воспользовался своим первым пенальти в текущем розыгрыше РПЛ).

Быстрый Голенков и «верх» в Нижнем

«Ростов» последним потерял очки в РПЛ после зимнего перерыва. «Сочи» пропустил от Голенкова на первой же минуте, но сыграл именно 2:2 третий раз подряд, а вообще вничью – пятый кряду. Сако и Песьяков намудрили второй пропущенный гол, а Роналдо впервые забил за «Ростов». Это в день 50-летнего юбилея президента клуба Арташеса Арутюнянца

«Краснодар» уничтожил девятиматчевую домашнюю беспроигрышную серию «Пари НН». Сами «быки» впервые победили в 2024 году. Дубли Сперцяна и Кордобы сделали своё дело, хоть и бушевал Юран в подтрибунке. «Верховые» 3:4 в Нижнем – самый результативный матч нынешнего сезона РПЛ.

Прикажет ли долго жить интрига

«Краснодар» сутки побыл лидером таблицы, пока «Зенит» не одолел скромно «Балтику», сподобившись только на один мяч. За питерцев в апреле забивает только Педро, у него три подряд гола – тут с учётом Кубка. В следующем туре «Зенит» без дисквалифицированного Вендела наведается как раз в Краснодар.

Решающий матч в борьбе за чемпионство? Если «Зенит» выиграет его, то пожалуй, что да. Отрыв тогда станет четыре очка, и «быки» вряд ли его нейтрализуют. А ничья и тем более победа оставят «Краснодар» в гонке. Последний матч 23-го тура состоится сегодня, 8 апреля. «Оренбург» примет «Рубин» в 17:00 мск, текстовая трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов