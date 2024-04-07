Личка ответил на слова Абаскаля о заслуженной победе «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Спартака».

- Почему «Динамо» не удаются игры со «Спартаком»? В двенадцати матчах всего одна победа.

- Я в команде работаю только полгода, поэтому сложно сказать, почему так получается. При мне «Динамо» провело со «Спартаком» только четыре встречи, и один раз мы победили и три раза уступили, но сегодня мы должны были выигрывать.

- Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, что победа его команды заслуженная. Вы наверняка с ним не согласитесь.

- Тот, кто видел матч, наверняка скажет, что «Динамо» должно было выигрывать 2:0, а то и 3:0. Но мы сами сделали подарок сопернику, потому что гости почти ничего не создали у наших ворот.

- Как вы прокомментируете одинаковые ошибки Лещука, которые привели к двум голам?

- Думаю, если сто раз так пробить по воротам, Игорь сто раз отобьет эти мячи. За неделю ребята по сто раз так бьют ему по воротам. Такой гол может получиться один раз, но Лещук сегодня пропустил два таких мяча подряд, к сожалению.

- Не планируете дать ему отдохнуть в следующем матче?

- Посмотрим.

Елена Григорьевская