Лаксальт объяснил причины поражения «Динамо» от «Спартака»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги поражения в дерби со «Спартаком».

- Почему матчи со «Спартаком» получаются тяжелыми для «Динамо»?

- Давайте говорить об игре, которая была сегодня. Я считаю, что мы абсолютно не заслужили того результата, который получился. Мы создавали моменты и должны были завершить игру намного раньше. Но получилось так, что мы допустили две ошибки в обороне, которые должны были подчистить. Теперь нам надо будет поработать над этим. Считаю, что сегодня мы показали ту игру, которая позволяет рассчитывать на хорошие результаты в дальнейшем. Нам нужно сохранять трудоспособность и дальше идти в том направлении, в котором строится наша игра. А сегодня две ошибки перечеркнули все попытки склонить чашу весов в нашу пользу. Еще раз подчеркну, что поражения мы не заслуживали.

- Команда поддержала Лещука после матча или ему высказывались претензии?

- Конечно, мы его поддержали. Сделали это сразу, на поле. Стоит отметить, что эти две ошибки нельзя считать полностью виной Лещука. Там только половина его вины, потому что наша оборона должна была подчистить те недочеты, которые совершал вратарь.

- «Динамо» еще в чемпионской гонке?

- Все зависит от каждой последующей игры. Если мы будем показывать свой футбол с правильным подходом и достигать того результата, который мы хотим, то все возможно.

Елена Григорьевская