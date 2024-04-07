Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не покинет свой пост на следующей неделе.
Ранее появилась информация, что перед дерби с «Динамо» руководство «красно-белых» приняло решение уволить Абаскаля.
Однако, по сообщениям телеграм-канала «КБ Телега | Никитин», решение по Абаскалю в «Спартаке» еще не принято. По сведениям источника, 34-летний испанец точно не покинет клуб до матча с «Сочи».
После 23 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.
Игра 24-го тура чемпионата России «Сочи» - «Спартак» пройдет 13 апреля. Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
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