Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не покинет свой пост на следующей неделе.

Ранее появилась информация, что перед дерби с «Динамо» руководство «красно-белых» приняло решение уволить Абаскаля.

Однако, по сообщениям телеграм-канала «КБ Телега | Никитин», решение по Абаскалю в «Спартаке» еще не принято. По сведениям источника, 34-летний испанец точно не покинет клуб до матча с «Сочи».

После 23 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Игра 24-го тура чемпионата России «Сочи» - «Спартак» пройдет 13 апреля. Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.