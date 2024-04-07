Смородская: «Игра «Спартака» была просто ужасна, Абаскаля нужно убирать»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

7 апреля «Спартак» одержал победу в столичном дерби над «Динамо» (2:1) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Игра «Спартака» была просто ужасна, не хватает мастерства, фолы без конца. Игроки выглядели так, как будто первый раз играли друг с другом», — заявила Смородская Metaratings.

По мнению эксперта, «Спартаку» необходимо как можно быстрее уволить Абаскаля.

После 23 туров «красно-белые» располагаются на шестой позиции в чемпионате России, набрав 35 очков.