Абаскаль отреагировал на информацию о своей отставке из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступил перед журналистами после волевой победы над «Динамо» в дерби со счётом 2:1. Испанец отреагировал на информацию о том, что клуб решил отправить его в отставку.

- Постоянные сообщения о вашей скорой отставке сильно мешают работе, и сказывается ли это негативно на команде? – вопрос Абаскалю.

- Не переживайте, я сейчас приду домой, поем суши и лягу спать, - ответил тренер.

Следующий матч «Спартак» проведёт в субботу, 13 апреля, - против «Сочи» на поле соперника. На текущий момент «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице.

«Спартак» уволит Абаскаля – решение принято