Зиньковский назвал задачу «Спартака» на остаток сезона

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о задачах команды на остаток сезона.

«Сейчас все близко таблице. У нас задача простая: побеждать в каждом матче. Надеяться на лучшее и работать дальше», — заявил Зиньковский в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Спартак» одержал волевую победу в гостевом матче с «Динамо». Встреча 23-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1.

В текущем сезоне Зиньковский принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором одной результативной передачи.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, однако отставание от идущего на третьей строчке «Динамо» составляет всего три очка.