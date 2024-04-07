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Зиньковский назвал задачу «Спартака» на остаток сезона

07 Апреля 2024 • 22:28 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
13.04 14:00

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о задачах команды на остаток сезона.

«Сейчас все близко таблице. У нас задача простая: побеждать в каждом матче. Надеяться на лучшее и работать дальше», — заявил Зиньковский в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Спартак» одержал волевую победу в гостевом матче с «Динамо». Встреча 23-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1.

В текущем сезоне Зиньковский принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором одной результативной передачи.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, однако отставание от идущего на третьей строчке «Динамо» составляет всего три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский

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