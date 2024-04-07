Абаскаль: «Команда есть, она готова биться»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Прежде всего, хочу поблагодарить ребят за три вещи. Первая: вера. То, как они играли, боролись, сражались на поле, потому что они сегодня это показали. Часто в последнее время результат не приходил, хотя ребята заслуживали большего. Сегодня мы смогли показать это. Ребята верили и бились до конца, боролись и доказали это на поле.

- Быстро пропущенный мяч, как показалось, закрыл игру. «Динамо» отдало инициативу, но толком у «Спартака» мало что получилось впереди. До поры до времени как раз до забитого мяча казалось, что игра по одному конкретному сценарию идет. Что потом позволило переломить? Неужели только одни ошибки вратаря?

- Прежде всего, хочу отметить, что в первом тайме мы доминировали на поле, показывали. Там были моменты у Зиньковского и Хлусевича. Единственное - не хватало финального решения в финальной трети, потому что подходы были, но иногда мы делали подачи верховые, не получалось. В перерыве мы это скорректировали, мы показывали ребятам на экране. В принципе голы были забиты именно так. Мы показывали, где есть свободные зоны, куда можно отдавать передачи, куда под удар. И голы пришли именно оттуда. И Саша Соболев сегодня феноменально сыграл. Это что касалось тактической составляющей. А что касалось функциональной и психологической, то ребята показали, что они могут бороться, что они не сдаются, бьются до самого конца и сегодня смогли добиться этого результата в дерби на выезде. Это уже вторая победа, когда мы отыгрываемся по ходу встречи. Это означает, что команда есть, что она готова биться.