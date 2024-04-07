Соболев: «Голы не пахнут»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу в дерби над «Динамо».

Игра 23-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». Автором обоих голов стал Соболев.

— «Красно-белые», всех с победой. Тяжелая игра, но я рад, что сегодня получилось победить. Рад, что все верили до конца, были единым целым, и мы смогли забить. Помните, самое главное – голы не пахнут, — сказал Соболев на видео, опубликованном в телеграм-канале Sobolev7.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел 23 матча во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

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