Бывший одноклубник Лещука ответил на вопрос, завершилась ли его карьера после ошибок в дерби со «Спартаком»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что карьера вратаря «бело-голубых» Игоря Лещука не завершится после двух роковых ошибок в дерби со «Спартаком».

При счёте 1:0 в пользу «Динамо» вратарь «бело-голубых» в простой ситуации допустил ошибку, он не поймал мяч, а Александр Соболев добил. А в конце матча он допустил такую же ошибку и, можно сказать, принёс победу «Спартаку».

«Это, конечно, было жёстко, но на замену его Личка, я думаю, посадит. Завершилась ли на этом карьера Лещука? Это перебор, ошибаются все, но казнить его тоже неправильно.

Можно, конечно, поговорить про Кариуса. Но тогда был финал Лиги чемпионов, совсем другой уровень. Я думаю, не только тот матч поспособствовал на то, что у Кариуса пошла карьера по нисходящей. Где бы он не играл, везде допускал ошибки. На мой взгляд, с Лещуком другая история», — сказал Дьяков.