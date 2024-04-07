Личка повторил в эфире свои слова в адрес Лещука

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Наверняка безумно обидно, до 74-й минуты в целом контролировали игру, вели 1:0, а потом два таких гола. Победа «Спартака» вопреки событиям?

- Иногда бывает, это жизнь, спорт, футбол. Можно сказать, что мы можем честно посмотреть друг другу в глаза. Отработали отличную игру с высокой интенсивностью. Мы не позволили «Спартаку» создать ни одного хорошего голевого момента. И наоборот, можно сказать, что мы должны были забивать и делать счет 2:0, закрывать игру. Тяжело что-то сегодня сказать ребятам плохое. Они подарили два гола сопернику. В раздевалке Игорю сказал только «Подними голову, это жизнь, иногда бывает, что идет лучше или хуже. Мы одна команда, мы вместе, надо идти и работать дальше. Но игроки сегодня очень хорошо отработали игру. К сожалению, результат никакой для нас.

- Однозначно неудачный матч Лещука, но можно ли говорить, что защитники не доработали, не помогли ему в этой ситуации, не подстраховали, позволяли наносить удары по его воротам?

- Всегда можно искать. Понятно, удар со штрафного, защитник может помочь вратарю, это два легких удара, где Игорь должен был эти мячи сохранить, но как я говорил, это футбол. К сожалению, нам сегодня футбол показал другое лицо. Мы поговорим, надо сразу быстро переключиться, потому что идет «Урал» на выезде, «Оренбург» в Кубке. Надо концентрироваться на следующих играх.

- В середине второго тайма Абаскаль сразу четверых футболистов выпустил на 64-й минуте. Сейчас по итогам матча нет ощущения, что, может быть, чуть раньше следовало свои замены сделать?

- Я думаю, наоборот, у нас хорошо работала команда вместе. Чуть-чуть видел, что Муми там подустал, что Тюкавин, потому что он сегодня много работы в обороне сделал, плюс еще неплохо был загружен и у ворот соперника. Была такая ситуация с Луисом Чавесом, что-то там случилось, и мы сразу сделали две замены, чтобы чуть оживить игру Фоминым и Федей Смоловым. И так вы сами видели, что те два гола - это были подарки. Соперник сделал 4 замены, но никаких шансов до голов не было. Мы очень хорошо отрабатывали все зоны и пространства.