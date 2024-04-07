Мрак без Промеса в атаке, волевая победа в итоге: пять игроков, благодаря которым «Спартак» обыграл «Динамо»

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Наверное, одна из самых нелогичных побед в этом чемпионате России. Лещук, Игнатов и Соболев (именно в таком порядке) устроили переворот в московском дерби. «Динамо» владело преимуществом, моменты свои загубило, а потом получило. Кому же «Спартак» должен сказать спасибо. Сразу же возникают фамилии Бабича, Соболева и Максименко (Зиньковского и Игнатова), способствовавшие такому развитию событий.

И пусть сейчас «красно-белые» празднуют, но их просто не может не пугать беспросветный мрак в атаке. Без Квинси Промеса креатив стремится к нулю, просто все действия Зиньковского и Медины читаются на раз-два. Так кто же сыграл решающую роль в этой победе? Давайте пройдёмся по персоналиям «красно-белых».

Статистика матча: владение мячом – 44:56, удары по воротам – 9:10, в створ – 4:6, угловые – 7:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,5. Если брать матч в сравнении двух вратарей, то Максименко должен получить все 10. Пропустил только с пенальти, уверенно отражал удары «бело-голубых», не допускал добиваний или ненужных отскоков. Но и в принципе Александр провёл хороший матч, накопив три сейва.

СРДЖАН БАБИЧ – 8,5. Продолжаем хвалить оборону «красно-белых». Да-да, Бабич даже в таком матче умудрился сыграть круто. Он дважды спас «Спартак» от неминуемого гола и, по сути, оставил команду в игре. К тому же, у Срджана шесть выигранных единоборств из шести, пять выносов и три отбора. Практически безупречен.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 7,0. Алексис тоже не оплошал в центре обороны. Иногда слишком резко бросался на Тюкавина в подкатах, иногда даже отпускал Константина, но всегда нагонял и мешал забить. Два отбора и один перехват в активе Дуарте, так и не позволили они Тюкавину отличиться.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 5,5. Нельзя назвать провальной и фланговую игру «Спартака», хотя «Динамо» преимуществом владело знатным. Даниил в отборе отрабатывал на ура, трижды «обезмячил» Карраскаля. В атаках, правда, не был заметен, ширину совсем не создавал.

РОМАН ЗОБНИН – 6,0. Капитанская повязка несла вперёд Романа Зобнина, но его подключения чаще завершались неточным ударом, чем толковым кроссом. Хотя четыре отбора Роман успел совершить до замены на 64-й минуте. И вообще против Бителло сыграл уверенно.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,5. А вот центр поля был проигран вчистую. Пруцев боролся, бодался, но безрезультатно. Передачи летели в никуда, создать хоть что-то путное не получалось. Весь объём работы сводился к покрытию дистанции, КПД же стремился к нулю. «Динамо» весь матч владело преимуществом благодаря захваченному центру.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. Наиль к проигранному участку поля добавил ещё и неудачный взмах рукой. Пенальти, привезённый в дебюте матча, конечно, команду надломил. Ещё и жёлтая карточка прилетела, а с ней и неуверенность. Далее Умяров забросил в пассив ещё и семь потерь, два фола.

ХЕСУС МЕДИНА – 4,5. Максимально читаем и предсказуем Медина на правом фланге атаки. Два неудачных кросса из хорошей позиции, 15 потерь мяча и загубленный штрафной удар. Ещё в пассив Хесусу отправляется жёлтая карточка, замена напрашивалась даже раньше.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 7,5. Хвалим Зиньковского, но отмечаем, как же «Спартаку» не хватает Промеса. Теперь слева играет не выдумка, а старание. Большую часть навесов/ударов Антона оборона «Динамо» даже не заметила – настолько всё было банально и предсказуемо. Но в решающий эпизод Антон упал, встал, наконец навесил опасно и создал второй гол «Спартака».

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 5,0. Опять опускался в подыгрыш ниже Соболева, где и терялся. Умение Угальде ставить корпус сыграло в плюс только один раз – заработал перспективный штрафной удар, с которого Медина пробил в «стенку». В остальном Манфреда видно не было, даже Абаскаль решился на замену на 64-й минуте.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,5. Два гола, перевернувшие ход матча. Соболев всё время шёл до конца, оба раза нашёл шанс, оба раза решил. Кто-то наречёт эти голы «дешёвыми», они и правда были не самыми сложными, но зато какими ценными они стали. Кстати, первыми для «Спартака» в РПЛ-2024.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 7,5. Сложно назвать Игнатова главным героем голевых эпизодов, всё-таки оба раза удар у него не получился. Но обязательно отметим, как умело Михаил открывался, находил ударные позиции. Лавры за свой дубль Соболев должен разделить с Михаилом и Лещуком.

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РУСЛАН ЛИВТИНОВ – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.

ТЕО БОНГОНДА – б/о.

НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.