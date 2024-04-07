Экс-тренер «Спартака» рассказал, как победа в дерби с «Динамо» повлияет на судьбу Абаскаля

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что победа «красно-белых» над «Динамо» (2:1) спасла от увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Этой победой, можно сказать, он продлил себе контракт. Я думаю, этот матч с «Динамо» поднял настроение внутри команды. Но «Динамо» всё равно остаётся в гонке за чемпионство, это «Спартаку» уже ничего не надо, команда ни на что не претендует. Мне кажется, что благодаря победе над «Динамо» Абаскаль продлил себе контракт до конца сезона», — сказал Гладилин.

После первого тайма «Динамо» обыгрывало «Спартак» со счётом 1:0. В российских СМИ появилась информация, что Абаскаль будет уволен из «Спартака» уже на следующей неделе.