Соболев: «Надеюсь и верю, что это только начало»

Лучший футболист встречи «Динамо» - «Спартак» Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Победа получилась своеобразной. Долгое время у «Спартака» вообще ничего не получалось в атаке, и тут два подарка от Лещука. Как оцените в целом игру и эти конкретные эпизоды?

- Если говорить в целом по игре, можно сказать, что начали игру с 0:1, поэтому игра поменялась сразу, «Динамо» сразу начало играть по-другому. Нам, естественно, сразу надо было отыгрываться. А так такие голы - это и есть дерби, накал, давление. Хорошо, что так получилось, и мы выиграли.

- Каждый раз оказывались в нужном месте в нужное время, добегали и дорабатывали эпизод до конца. Была чуйка, что все может получиться?

- Нападающий всегда должен верить в такие моменты, всегда идти на добивания и отскоки. Сто раз добежишь, может не отскочить, а один раз не побежишь, и мяч может отскочить. Добегать надо до конца всегда.

- «Динамо» в целом оставило первый тайм за собой, были моменты во втором, когда Максименко выручил после ударов Тюкавина, и Бабич несколько раз откровенно спас. Можно говорить, что именно они в определенных эпизодах оставили «Спартак» в игре сегодня?

- Наверное, конечно, да. Если бы они реализовали свои моменты, 2:0. Конечно, если бы мы сравняли, 2:2 было бы. А так забили два и выиграли 2:1.

- «Спартак» по весне в чемпионате не забивал. Сегодня два ваших гола, два победных гола. Чего не хватало раньше? Что помимо ошибок Лещука позволило это сделать?

- Тут, наверное, не стоит говорить только про ошибки Лещука. Если не верить друг в друга, в команду, то там хоть ошибки, хоть не ошибки, мы ни у кого не выиграем. Все были единым целым, играли друг за друга и друг для друга. Поэтому эту игру можем занести в актив. Дерби всегда непредсказуемое, это всегда огромный накал страстей.

- Вопрос в плане менталитета. Что эта победа дает? Она очень своеобразная и непростая, кто-то скажет, что неоднозначная, незаслуженная.

- Настроение в раздевалке всегда хорошее, когда команда побеждает, а так долго не могли выиграть, не выигрывали. Сегодня первая победа. Надеюсь и верю, что это только начало, и впереди у нас достаточно тяжелый календарь, надо выжать все из себя, максимум и идти дальше.