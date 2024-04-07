Соболев оформил первый дубль в этом сезоне РПЛ

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев забил два гола в матче 23-го тура чемпионата России с «Динамо».

Сегодня, 7 апреля, «Спартак» одержал волевую победу в выездном матче с «Динамо» со счетом 2:1. Оба мяча записал на свой счет нападающий Александр Соболев, для которого этот дубль стал первым в рамках текущего сезона РПЛ.

Для Соболева голы в ворота «Динамо» стали лишь третьим и четвертым в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Кроме того, в копилке форварда пять результативных передач в 19 сыгранных встречах.

После 22 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.