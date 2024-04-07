Дубль Соболева воскресил «Спартак», а «Динамо» снова проиграло дома, попрощавшись с мечтами о золоте

«Динамо» и «Спартак» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 23-го тура РПЛ состоялся 7 апреля на стадионе «ВТБ Арена».

Московское дерби обещало бескомпромиссную борьбу. «Динамо» в прошлом туре сгорело «Ростову» (1:4) и просто обязано восстанавливать свои чемпионские амбиции. «Спартак» вообще этой весной не забивает в РПЛ, а посреди недели проиграл «Зениту», задействован практически всю основу. «Динамо» свой матч Кубка России выиграло, ещё и сохранило больше свежести, против «СКА-Хабаровска» задействовав резерв.

А вот на «Спартак» уже вышли все отдохнувшие лидеры: Тюкавин, Нгамалё, Карраскаль, Чавес, Бителло. За «красно-белые» атаки отвечали Угальде, Соболев, Медина и Зиньковский. Но их мы почти не видели, а вот «бело-голубым» разведка не понадобилась. Очень резво побежали они к воротам Максименко – в одной из первых же атака Дуарте опасным подкатом опередил Тюкавина. Тогда сыграно было чисто.

А вот на четвёртой минуте матча Наиль Умяров неаккуратно махнул рукой, сбив мяч с колена Лаксальта. А дело происходило в штрафной площади, так что арбитр отправился смотреть повторы. Вернулся Левников с ожидаемым вердиктом – пенальти. А Луис Чавес уверенно решил эпизод, мексиканец катнул мяч к правому углу, Максименко упал к противоположному – 1:0.

«Спартак» ответил спустя пять минут. Зиньковский стяну на себя внимание, пяткой оставил мяч Хлусевичу, а тот крутил с угла штрафной площади. Немного не попал в створ Даниил. «Динамо» тоже в долгу не осталось. Скопинцев слева ускорился, через рикошет подал в штрафную площадь и чуть не закинул за шиворот Максименко. Мяч опустился на перекладину, далее покинув пределы поля. Команды не прекращали атаковать и далее, но вот осмысленность пропала совсем. «Динамо» смотрелось бодрее, не хватало конкретики в завершении, а «Спартак» скатился на банальные забросы. А навесы/удары Зиньковского и Медины читались без проблем.

Суматошная игра продолжалась. И только стандарты помогли вернуть моменты. Серия угловых от «Динамо» заставили «красно-белых» потерять пару нервных клеток: сначала Маричаль подрезал мяч в ближний угол после подачи Бителло, но Бабич вынес с «ленточки», а затем Тюкавин оказался первым на отскоке и практически с центра поля пытался перекинуть Максименко. Александр сориентировался вовремя и до мяча дотянулся.

И ещё один момент загубил Константин, после передачи из глубины вывалившийся на рандеву с Максименко. Метров с 12 пробил Тюкавин, но в створ ворот совсем немного не попал. За такую ужасную реализацию «Динамо» было наказано. Дальний удар Игнатова никакой угрозы не нёс, однако Игорь Лещук умудрился выпустить мяч из рук. Точно на ногу Александру Соболеву – 1:1. Повезло «красно-белым», а может, сработало главное футбольное правило.

До финального свистка «Спартак» умудрился ещё и вымучить победный гол. Зиньковский подал с левого фланга, Игнатов опять пробил не лучшим образом, но Лещук уже по привычке отбил перед собой. А набежавший Александр Соболев оформил дубль – 1:2. Волевая победа «Спартака» в московском дерби, а «Динамо» вновь получает по чемпионским амбициям.