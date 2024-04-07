«Динамо» потеряло Чавеса

Сегодня, 7 апреля, «Динамо» встречается на своём поле со «Спартаком» в рамках 23-тура чемпионата России.

На 76-й минуте матча полузащитник «бело-голубых» Луис Чавес получил травму ноги и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле появился Даниил Фомин.

Отметим, что Чавес стал автором единственного на данный момент гола «Динамо» в данном матче. Хавбек реализовал пенальти на пятой минуте.

На текущую минуту «Спартак» переигрывает «Динамо» в дерби со счетом 2:1. За всеми событиями матча можно следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.