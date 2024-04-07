Игнатов, Лещук и Соболев повторили голевую атаку, «Спартак» уже ведёт в матче с «Динамо»

Матч 23-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком» получается драматичным с элементами дежа-вю. «Бело-голубые» вели в счете больше часа после быстрого гола Луиса Чавеса с пенальти. Но под конец игры Александр Соболев добил мяч после хорошей попытки Михаила Игнатова и спасения голкипера. На 87-й минуте те же действующие лица повторили голевую атаку «Спартака». Игорь Лещук снова парировал перед собой удар Игнатова, а Соболев еще раз сыграл на добивании - 1:2 у нас.

При таком раскладе «Спартак» выходит на чистое шестое место, а «Динамо» выбывает из чемпионской гонки.