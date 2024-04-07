«Спартак» прервал безголевую серию из трёх матчей в РПЛ

В эти минуты московский «Спартак» встречается на выезде с «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Счет в игре был открыт уже на пятой минуте благодаря усилиям хавбека «бело-голубых» Луиса Чавеса, который реализовал пенальти. Ответный мяч «Спартак» забил на 74-й минуте матча. Автором гола стал нападающий Александр Соболев.

Стоит сказать, что для «Спартака» этот гол стал первым в четырех последних матчах Российской премьер-лиги. Ранее «красно-белые» не смогли забить «Зениту» (0:0), «Факелу» (0:2) и «Уралу» (0:0).

Следить за ходом событий матча «Динамо» - «Спартак» можно в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.