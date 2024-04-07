«Спартак» сравнял счёт в матче с «Динамо» после добивания Соболева

В центральном матче 23-го тура Премьер-лиги «Динамо» играет против «Спартака» и ведёт с первых минут после того, как Луис Чавес реализовал пенальти. Соперник же отыгрался на 74-й минуте, когда Михаил Игнатов пробил низом со средней дистанции, Игорь Лещук не удержал мяч в руках, а Александр Соболев без помех добавил мяч в сетку. Это первый гол «красно-белых» в весенних матчах РПЛ.

На табло горят единицы, при таком раскладе «Динамо» идет на третьем месте, уступая пять очков лидирующему «Зениту», соперник делит шестое место. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.