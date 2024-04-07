В «Локомотиве» оценили победу над «Ахматом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о победе команды над «Ахматом».

Встреча 23-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

— Очень нужная победа! Команда провела матч с «Ахматом» собрано. Теперь готовимся к следующей игре, — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 22 сыгранных матчей.

Соперником команды Михаила Галактионова в ближайшем туре станет ЦСКА. Игра пройдет 13 апреля, начало поединка — в 19:30 по мск.