Игрок «Балтики» Козлов равняется на Аршавина

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов ответил на вопрос о том, на какого игрока он равняется.

«На кого из футболистов равняюсь? На Андрея Сергеевича Аршавина», — приводит слова Козлова издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в пяти матчах за основную команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

На данный момент «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков за 22 игры.

13 апреля «Балтика» встретится на своем поле с «Ахматом» в рамках 24-го тура РПЛ, начало — в 16:30 по мск.