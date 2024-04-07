Андрей Мостовой: «Видно, что у Педро большой талант»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о бразильском одноклубнике Педро дос Сантосе.

«Видно, что у Педро большой талант. Главное — его реализовать. В двух матчах хорошо вышел», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Футболист отметил, что Педро и Артур являются его прямыми конкурентами, но это его ничуть не смущает.

18-летний Педро пополнил состав «Зенита» в зимнее трансферное окно. В футболке «сине-бело-голубых» игрок принял участие в шести матчах во всех турнирах и три раза поразил ворота соперников.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Педро составляет семь миллионов евро.