«Спартак» уволит Абаскаля – решение принято

Гильермо Абаскаль будет уволен с должности главного тренера «Спартака». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», испанского специалиста отправят в отставку на следующей неделе.

По данным источника, руководители «Спартака» приняли решение об увольнении Абаскаля ещё до воскресного дерби против «Динамо».

Гильермо Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. Слухи о возможном увольнении испанца в прессу просачивались регулярно. В последний раз они усилились после мартовского поражения команды от «Факела» в Премьер-лиге (0:2).

Следить за матчем «Динамо» - «Спартак» можно в текстовой трансляции.