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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Зенита» Мостовой: Мы удерживали счёт в матче с «Балтикой»

07 Апреля 2024 • 20:29 Комментировать
Зенит
1:0
Балтика

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился комментарием после победного матча 23-го тура чемпионата России над «Балтикой» (1:0).

Единственный мяч забил в первом тайме бразильский вингер Педро дос Сантос.

Футболист заявил, что у «Зенита» были моменты во втором тайме, но мяч не летал в ворота, а «Балтика» начала активнее идти в атаку.

«Балтика» шла вперед, а мы отошли назад и удерживали счет, играя по нему», — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 44 очка.

В следующем туре «сине-бело-голубые» сойдутся в непростом противостоянии с «Краснодаром».

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