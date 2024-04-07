Андрей Мостовой: «У нас есть проблемы с настроем»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о проблемах команды с настроем на игры с не самыми статусными соперниками.

«У нас есть проблемы с настроем на команды из второй части турнирной таблицы. Когда мы играем очень важные матчи, то мы хорошо настраиваемся», — цитирует Мостового «Чемпионат».

7 апреля «Зенит» с минимальным счетом обыграл на своем поле «Балтику» (1:0) в рамках 23-го тура чемпионата России.

Благодаря положительному результату команда Сергея Семака смогла вернуться на первое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Зенит» будет гостить у «Краснодара». Встреча состоится 13 апреля, начало — в 17:00 по мск.