Андрей Мостовой: «Надеюсь, что проблем больше не будет»

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о своём состоянии.
Напомним, футболист получил повреждение в кубковом матче против «Спартака» (2:1), однако успел вернуться к игре с «Балтикой» (1:0).
Мостовой рассказал, что у него были проблемы со спиной, но сейчас он чувствует себя нормально.
«Самое главное, что восстановился. Надеюсь, что проблем больше не будет», — цитирует Мостового «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 26-летний игрок принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет одну результативную передачу.
После 22 сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Сергея Семака 44 очка.
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