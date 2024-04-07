Андрей Мостовой: «Надеюсь, что проблем больше не будет»

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о своём состоянии.

Напомним, футболист получил повреждение в кубковом матче против «Спартака» (2:1), однако успел вернуться к игре с «Балтикой» (1:0).

Мостовой рассказал, что у него были проблемы со спиной, но сейчас он чувствует себя нормально.

«Самое главное, что восстановился. Надеюсь, что проблем больше не будет», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний игрок принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 22 сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Сергея Семака 44 очка.