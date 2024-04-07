Капитан «Факела» отреагировал на продление контракта с Ташуевым

Нападающий «Факела» Евгений Марков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о матче с ЦСКА.

- Забитый гол престижа как-то подсластил поражение?

- Никак не подсластил. Для меня 1:4 все равно, что 0:4. Все равно это проигрыш.

- Клуб продлил контракт с главным тренером Ташуевым. Как в команде это отметили?

- Вот сегодня и отметили. На предыгровой тренировке у нас был коридор. Можно сказать, что так и отпраздновали. А если говорить о матче, то сегодня ЦСКА полностью переиграл нас, по всем статьям. Тут даже комментировать нечего.

- Почему так получилось?

- Если бы у меня было объяснение этому, нас бы так не переиграли.

- Первый матч вы провели с ЦСКА удачно – была ничья 1:1. Что изменилось сегодня в игре соперника? Он стал сильнее?

- На данном этапе – да. Сергей Абуезидович покажет на теории, что мы делали неправильно и как надо было играть по-другому. Сейчас уже все мысли о «Ростове».

- У «Факела» есть небольшой зазор от зоны стыковых матчей. Это помогает психологически?

- Никакого зазора у нас нет, поверьте, потому что 26 очков - недостаточно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности от стыков или прямого вылета. Нам надо как можно скорее набирать 32-33 очка.

- То есть турнирная ситуация вас нервирует?

- Конечно. Когда борешься за выживание, всегда есть груз ответственности. Но сегодня точно не он сказался на нашей игре.

- Болельщики «Факела» сегодня всю игру очень шумно поддерживали команду. Слышали их?

- Да. Они сегодня были лучшими из тех, кто приехал из Воронежа на игру. Они всегда нас так активно поддерживают. Спасибо им большое. Мы их слышим на каждом матче.

- Что было самым сложным в игре с ЦСКА?

- Сегодня все было сложным.

Реклама

Елена Григорьевская