Михаил Кержаков оценил игру вратаря «Балтики» Латышонка

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился комментарием после победы над «Балтикой».

Встреча 23-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых».

По мнению Кержакова, у «Зенита» было большое преимущество в первой половине игры, но голкипер «Балтики» Евгений Латышонок выручал свою команду.

«Если бы не он, то счет был бы 3:0 и могли спокойно заканчивать игру. Но была нервозная вторая половины матча и концовка игры», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Благодаря победе над «Балтикой» подопечные Сергея Семака вернулись на первую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка.