Гришин: Благодаря Файзуллаеву строится игра ЦСКА на фланге атаки

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался об игре вингера «красно-синих» Аббосбека Файзуллаева во второй части сезона.

«Аббосбек — креативный футболист, благодаря которому строится игра ЦСКА на фланге атаки. Сейчас забил и отдал, а также в игре с «Балтикой» себя хорошо показал», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

По мнению эксперта, в ближайшее время Файзуллаев наберет форму и вернется в стартовый состав ЦСКА.

Ранее «армейцы» разгромили в домашнем матче «Факел» со счетом 4:1. Файзуллаев провел на поле 85 минут и отметился одним забитым мячом.

Всего на счету 20-летнего футболиста 23 матча в нынешнем сезоне, три гола и девять оформленных ассистов.