«Динамо» быстро забило «Спартаку» с пенальти

Украшением 23-го тура Премьер-лиги точно станет столичное дерби «Динамо» - «Спартак». Уже на первых минутах хозяева поля повели в счете. На правом краю штрафной мяч попал в руку Наилю Умярову, в итоге арбитр после подсказки ВАР принял решение назначить 11-метровый штрафной удар. Луис Чавес подошел к мячу и сильно и точно пробил в правый от себя нижний угол, а Александр Максименко прыгнул к другой штанге и не выручил.

«Динамо» ведет и закрепляется на третьем месте онлайн-таблицы. Соперник делит седьмое место.

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