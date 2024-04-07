Игнашевич: «Конечно, закономерная победа «Зенита»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Насколько вы считаете закономерным такой результат? Или считаете, что сегодня были достойны большего?

- У нас были полумоменты, скажем так. При определенном везении могли сравнять счет, потому что счет был 1:0. В целом, конечно, закономерная победа «Зенита».

- Первый тайм был очень тяжелым для вашей команды с точки зрения создания моментов у ворот «Зенита». Было владение, но без моментов у ворот Кержакова. Почему?

- Понимали, что «Зенит» - серьезный соперник в позиционной атаке и быстрой, в первую очередь, в быстрой. Поэтому прессинговать высоко «Зенит» было бы нецелесообразно. Отдали инициативу, но, к сожалению, пропустили. Поэтому во втором тайме пришлось перестраиваться, но перестройки тоже не дали результат, к сожалению.

- Про перестраиваться. Нечасто увидишь обратные замены. Вы настолько были разочарованы игрой Энрикеса, или другие были соображения у вас?

- Мы снова поменяли схему, поэтому выпустили игрока, который может решить эпизод, поэтому оставляли Лисаковича до конца, который тоже может решить эпизод.

- Вы передали записку с Рыбчинским на поле. О чем там шла речь, если не секрет? Сейчас можно уже об этом говорить?

- Мы поменяли схему просто. Бистрович поменял позицию, я объяснил игрокам, которые рядом с ним находятся, где и как мы будем играть.

- Место в нижней части турнирной таблицы, несмотря на качество игры, которое удается показывать, насколько оно влияет на команду, по вашим ощущениям? Вы с ними общаетесь каждый день.

- Оно на всех влияет, у нас уже нет проходных игр. Мы и сюда приехали за очками, сейчас к «Ахмату» за очками. И дома, конечно, непросто. Но команда у нас крепкая и хорошая. Я уверен, что очки мы будем набирать.