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Мостовой — лучший игрок марта в «Зените» официально

07 Апреля 2024 • 19:31 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
13.04 17:00

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой признан лучшим игроком команды по итогам марта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

В марте 26-летний футболист принял участие в четырех матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 22 сыгранных матчей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 44 набранных очка.

В следующем туре «Зенит» будет гостить у «Краснодара». Игра пройдет 13 апреля. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой

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