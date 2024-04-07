Вингер «Зенита» Андрей Мостовой признан лучшим игроком команды по итогам марта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

В марте 26-летний футболист принял участие в четырех матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 22 сыгранных матчей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 44 набранных очка.

В следующем туре «Зенит» будет гостить у «Краснодара». Игра пройдет 13 апреля. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени.