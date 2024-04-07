Семак далеко не всем доволен после победы над «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Очень тяжелая получилась эта игра, и не в первый раз в сезоне нервная концовка с минимальным преимуществом. Что не получилось, чтобы сделать это преимущество более серьезным?

- Я думаю, всегда когда счет скользкий, всегда будет напряжение. Это нормально абсолютно. Что касается обороны, сыграли нормально. Единственное, что хотелось бы, чтобы реализация была лучше. Очень много моментов… Забили бы еще один, и игра была бы спокойна совсем, другая. Но это футбол, не всегда получается забивать много. Но довольны, забили хороший гол и в обороне хорошо сыграли. Заслуженная победа.

- Алип на позиции левого защитника - не совсем привычная для него позиция. Почему такое решение пришло?

- Потому что выбора у нас немного. Пробуем и смотрим, кто и как выступает на той или иной позиции. Сегодня вышел нормально абсолютно. Я думаю, что в обороне сыграли достаточно надежно и не позволили сопернику моментов у наших ворот создать. Что касается атаки, конечно, непривычно для него с точки зрения интенсивности и понимания этой позиции, но в целом сыграл хорошо.

- Отрезок Педро 70 с лишним минут. Насколько он оправдания оправдал? Понятно, что он забил, но в целом?

- Сегодня немножко эмоционально и функционально чуть-чуть выглядел ниже уровня, который он показал в матче со «Спартаком». Но в целом очень хороший и качественный мяч. Касаемо работы с мячом, позиции и движения, в принципе сыграл хороший матч.

- Изидор. Не совсем привычным было его появление на последние 15 минут. Чаще в таких ситуациях появлялся Сергеев на поле. Почему сегодня он был первым?

- Потому что пространства было много, моментов было много, которые мы могли использовать за спиной защитников. У Изидора хорошая скорость. Естественно, мы надеялись, что он, как и Мостовой, добавит нам скорости и будет пользоваться своей скоростью. Поэтому его выход был связан с этим. А Кассьерра хорошо цеплялся за мячи, хорошо играл в подыгрыше, поэтому особой необходимости его менять не было.

- Четвертая желтая карточка Вендела в преддверии матча с «Краснодаром», насколько это большая проблема?

- Для любой команды потеря лидера - это проблема. Но что делать? Будем готовиться, будут играть те, кто будет готов.