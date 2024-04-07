Латышонок: «Могли хотя бы на ничью вывести игру с «Зенитом»

Лучший футболист встречи «Зенит» - «Балтика» Евгений Латышонок поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятно, что это не тот случай, когда приз лучшего игрока доставляет радость. Какие эмоции внутри вас?

- Сейчас нет эмоций вообще, никаких.

- Этот эпизод с пропущенным мячом в самой концовке первого тайма, если с вашей позиции его разбирать, то что там произошло?

- Вошел в штрафную «Зенит», прострел и на дальней штанге там отклеился игрок и в пустые ворота забил. Разыграли хорошо.

- Насколько обидно, когда вы столько раз свою команду выручали, тем не менее, поражение в сегодняшнем матче? Если исходить из того, что было на поле, это закономерный результат или нет?

- Понятно, что у «Зенита» было больше шансов забить, но у нас тоже во втором тайме были моменты хорошие. В принципе могли хотя бы на ничью вывести игру.

- Команда, несмотря на симпатичную игру, находится совсем в низу таблицы. Насколько это давит на ребят, тем более что осталось не так много игр до конца чемпионата?

- На самом деле не давит, просто не знаю, получается - в последних матчах у нас улучшилась игра, мы больше и качественнее играем в атаке, больше ударов и моментов создаем. От этого, считаю, команда играет лучше, но всё равно, конечно, хочется побеждать.