Стало известно, почему Мартинс пропустит дерби «Динамо» - «Спартак»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему полузащитник команды Кристофер Мартинс не попал в заявку на матч с «Динамо».

«Мартинс продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в матче с «Уралом», — приводит слова Зеленова Metaratings.

В текущей кампании 27-летний футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил три мяча и стал автором трех результативных передач.

Встреча 23-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» - «Спартак» состоится сегодня, 7 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.