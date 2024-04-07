Галактионов: «Важно было добиться именно победы и сбросить с себя некий психологически отрицательный фон»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Очень важный матч. Эмоционально и психологически, наверное, нервозный. Каждый эпизод был наэлектризованный. Нам можно было более хладнокровно распоряжаться какими-то эпизодами, не терять простые мячи, потому что потерь все равно было очень много. Но самое главное - не давать сопернику вернуться в игру, поэтому понятно, что удаление в большей степени, наверное, было подспорьем, что мы в большинстве играли и территорией владели. Самое главное, что у нас подходы были, могли и в первом тайме еще больше забивать. Но мы благодарны нашей команде за самоотверженность. После серии без побед нам было важно сегодня добиться именно победы и сбросить с себя некий психологически отрицательный фон.

- Вы отметили, что в первом тайме было больше моментов и могли до крупного доводить счет. Во втором тайме поменьше стало. Как вы как тренер на это реагируете?

- Понятно, что остроты не хватало, не хватало завершения, такого последнего паса под штрафной, потому что всё, что касается подготовительных моментов, у нас всё было неплохим. А вот именно вход в штрафную, в последнюю треть, завершение и последний пас, вот этого нам немножко не хватило. Будем работать над этим и самое главное - уже готовиться к следующему матчу.